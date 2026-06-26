Drinkwaterbedrijven merken hoger verbruik door aanhoudende hitte

DEN HAAG (ANP) - Drinkwaterbedrijven merken een hoger drinkwaterverbruik door de extreme hitte van de afgelopen dagen in Nederland. Hoewel de vereniging van waterbedrijven Vewin volgens een woordvoerster geen landelijk overzicht bijhoudt, melden onder meer drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen een recordhoog drinkwatergebruik in hun gebieden.

In het verzorgingsgebied van Vitens steeg het verbruik woensdag naar het hoogste niveau in 2026. Klanten van het bedrijf verbruikten die dag 1,36 miljard liter drinkwater. Dat is 34 procent hoger dan het gemiddelde dagverbruik van 1,02 miljard liter. Volgens een woordvoerder lag het verbruik donderdag iets lager dan een dag eerder, maar naar verwachting neemt dit vrijdag weer toe.

Ook in het verzorgingsgebied van Oasen liep het drinkwatergebruik woensdag op tot recordhoogte. Op één dag leverde het bedrijf 167.775 kubieke meter drinkwater, ruim een derde meer dan op een gewone dag. Het gaat om de hoogste dagafzet sinds het bedrijf deze registreert, meldt Oasen.