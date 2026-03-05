ECONOMIE
Droezjba-oliepijpleiding mogelijk nog zes weken buiten bedrijf

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 16:27
anp050326171 1
KYIV (ANP/AFP) - De in Oekraïne beschadigde Droezjba-oliepijpleiding die Russische olie naar met name Hongarije en Slowakije brengt, is mogelijk nog vier tot zes weken buiten gebruik. Dit zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "Volgens de huidige informatie kan de pijpleiding binnen een tot anderhalve maand weer in gebruik worden genomen", aldus Zelensky.
Zelensky zei dat hij liever de leiding helemaal niet meer in gebruik neemt, maar Hongarije heeft de olie hard nodig en heeft in de Europese Unie een lening van 90 miljard euro aan Kyiv geblokkeerd om Oekraïne onder druk te zetten iets aan de kapotte leiding te doen. Ook Slowakije dringt aan op herstel van de pijpleiding.
Volgens Oekraïne is de schade het gevolg van een Russische aanval. De leiding is aangelegd in de tijd van de Sovjet-Unie om de bondgenoten in Europa te voorzien van olie.
