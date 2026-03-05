Iraniërs vragen in Den Haag aandacht voor situatie in hun land

DEN HAAG (ANP) - Enkele tientallen Iraniërs hebben donderdagmiddag in Den Haag op het Lange Voorhout aandacht gevraagd voor de situatie in hun land van herkomst. Bij de Britse ambassade scandeerden ze leuzen en draaiden ze harde muziek. Ze riepen onder meer op tot een einde van het Iraanse regime.

Veel van de betogers hadden Iraanse vlaggen van voor de revolutie om zich heengeslagen. Ook waren een Amerikaanse, Israëlische en Nederlandse vlag te zien.

Verderop in de stad staan sinds het begin van deze week dagelijks een paar demonstranten tegenover de Iraanse ambassade. "Dit is het enige wat we kunnen doen", merkt een van de Iraniërs op. "Dit is ons huis, en het moet schoon worden gemaakt." De demonstranten dragen eveneens vlaggen bij zich. Ze zeggen iedere dag terug te komen "tot Iran vrij is". De politie is aanwezig in de omgeving. In de tuin van de ambassade staat een grote foto van de bij de aanvallen gedode opperste leider Ali Khamenei.