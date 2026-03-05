Nabestaanden willen geen uitstel van hoger beroep Lucky

DEN HAAG (ANP) - Nabestaanden dringen er bij het gerechtshof in Den Haag op aan dat het hoger beroep doorgaat in de zaak over de dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht komende maandag. Dit laat slachtofferadvocaat Willem Backer weten. Hij staat drie dochters en de kleinkinderen bij van Michel (66) die bij de schietpartij om het leven kwam. Hun zus Anneke (38) overleefde de aanslag van haar ex-partner.

De 52-jarige Minh Nghia V. met de bijnaam Lucky werd in 2024 veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor doodslag op Michel en een poging tot moord op zijn ex-partner Anneke. De man kon het niet accepteren dat de relatie door zijn ex was beëindigd.

Maandag dient het hoger beroep, maar de advocaat van V. dreigt om uitstel te vragen. Advocaat Errol Jobse zegt dat hij de inhoudelijke behandeling niet met zijn cliënt kan voorbereiden, zolang V. op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis in Sittard zit. V. ging op 6 februari in hongerstaking uit protest tegen het strenge gevangenisregime.