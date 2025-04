Droge Koningsdag voorzien, met lokaal kans op 20 graden

Het blijft hoogstwaarschijnlijk droog op koningsnacht en Koningsdag. Op zaterdag wanneer het Koningsdag is, liggen de temperaturen tussen de 15 en 20 graden, meldt Weeronline. In de aanloop naar het weekend is het weer nog wisselvallig met flink wat regen.

Vooral op donderdag verwacht Weeronline veel neerslag, maar die kans neemt vrijdag af. Op koningsnacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, lijkt het in het hele land droog te blijven, al kan er overdag lokaal nog een bui vallen.

Op Koningsdag is slechts 10 procent kans op regen, de kans is daarom groot dat het in bijna heel het land droog blijft. De zon schijnt flink, met af en toe wolkenvelden. De uv-index is 5, dus kan de huid zonder bescherming al binnen een kwartier verbranden.

Met de kans op lokaal 20 graden wordt dit een van de warmere Koningsdagen sinds de viering op 26 of 27 april plaatsvindt. Het weer valt sinds de nieuwe datum vaak tegen, maar dat lijkt dit jaar niet het geval. Normaal gesproken is het eind april tussen de 14 en 16 graden.