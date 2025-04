IMF waarschuwt voor risico verdere correctie financiële markten

WASHINGTON (ANP) - Een verdere correctie op de financiële markten ligt nog steeds op de loer, ondanks alle recente koersdalingen door de handelsoorlog. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn stabiliteitsrapport, dat dinsdag kort na de nieuwe economische ramingen is gepresenteerd. Volgens IMF-econoom Tobias Adrian zijn de risico's voor de mondiale financiële stabiliteit aanzienlijk toegenomen. Ook vindt hij de waarderingen van beleggingen nog steeds opgerekt.

Adrian wijst er al langer op dat de financiële markten met hun waarderingen van aandelen en obligaties wel erg optimistisch lijken. Daardoor kunnen de koersen hard onderuitgaan bij plotselinge economische schokken. Dat laatste is recent voor een deel ook werkelijkheid geworden, toen niet alleen de aandelenbeurzen grote verliezen lieten zien maar ook sprake was van een verkoopgolf van Amerikaans staatspapier. Daarmee zijn de risico's echter niet verdwenen.

De econoom stipt aan dat het financiële systeem om verschillende redenen kwetsbaar is. Zo zijn de markten erg geconcentreerd. De Verenigde Staten maken met Wall Street nu bijna 55 procent uit van de wereldwijde aandelenmarkten. Daarnaast blijven de overheidsschulden almaar verder oplopen. Bij elkaar opgeteld staan al deze schulden nu gelijk aan 93 procent van de omvang van de wereldeconomie. Dat was tien jaar geleden nog 78 procent. En te midden van alle onzekerheid kunnen de schuldniveaus zomaar verder toenemen, bijvoorbeeld door hogere defensie-uitgaven.

"Omdat staatsobligaties hoekstenen zijn op de kapitaalmarkten, kunnen verstoringen in deze markt een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit", waarschuwt Adrian. Volgens hem is het daarom essentieel dat landen werk maken van het op orde brengen van hun overheidsfinanciën. Ook dringt hij aan op beleid dat voorkomt dat eventuele problemen zich snel als een olievlek kunnen verspreiden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verder invoeren van de Bazelse kapitaalregels voor banken. Ook is het volgens Adrian belangrijk toezicht te houden op financieringsinstellingen buiten de banken om, waaronder zogenoemde hedgefondsen.