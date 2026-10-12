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Droge zomer kost waterschappen miljoenen euro's aan maatregelen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat dan onder meer om het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maairondes, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs de 21 waterschappen.
Zo zegt het Zuid-Hollandse schap Hollandse Delta "zeker 1 miljoen euro" te hebben uitgegeven aan diverse technische maatregelen en inhuur van personeel. Bij De Stichtse Rijnlanden staat de teller op 660.000 euro. Rijn en IJssel schat in dat de droogtemaatregelen zo'n 300.000 euro hebben gekost, Waterschap Limburg spreekt ook van "enkele tonnen".
Alle waterbeheerders zeggen extra kosten te hebben gemaakt, maar de meeste kunnen nog geen exacte bedragen noemen. "Een deel van de werkzaamheden loopt nog door en de evaluatie moet nog uitgevoerd worden", aldus het Hoogheemraadschap van Rijnland. "Dus een totaaloverzicht is nu nog niet te geven."
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