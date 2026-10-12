Duitse minister van Arbeid stapt op om persoonlijke redenen

BERLIJN (ANP) - De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Dat heeft ze haar partij maandagochtend laten weten, melden Duitse media. Naast minister is Bas ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD.

Reden voor haar vertrek is dat Bas tijd wil nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken, meldt nieuwsblad Focus op basis van haar schrijven aan de SPD. "Ik besef dat ik tijd nodig heb om mijn rouw te verwerken", schrijft Bas, die stelt dat het verlies komt in een tijd waarin zij ook politiek flink wordt aangevallen.

"Omdat het me aan de kracht ontbreekt om op korte termijn mijn overheids- en partijtaken volledig uit te voeren, heb ik besloten me terug te trekken uit beide posities", aldus Bas.

Bas is sinds mei 2025 minister, eerder was zij voorzitter van de Bondsdag. Sinds juni 2025 bekleedde ze de functie van SPD-voorzitter.