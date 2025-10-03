Drone doodt Franse fotojournalist in Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - Een drone heeft vrijdag de Franse fotojournalist Antoni Lallican gedood die op pad was in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne. Dat melden twee mediabonden en de Oekraïense Vierde Pantserbrigade. Volgens de legereenheid en de Franse president Emmanuel Macron betrof het een Russische drone.

Bij dezelfde aanval raakte de Oekraïense journalist Georgy Ivantsjenko gewond. Zijn toestand is stabiel. Beide verslaggevers zaten vast in de buurt van Droezjkivka, ongeveer 20 kilometer van de frontlinie in de regio Donetsk, aldus de Oekraïense autoriteiten. Ze zouden kogelwerende vesten hebben gedragen waarop in grote letters 'PRESS' stond.

De 37-jarige Lallican publiceerde zijn foto's onder meer in Le Monde.

De Europese en Internationale Federaties van Journalisten (EFJ en IFJ) veroordeelden de aanval als een "oorlogsmisdaad" en riepen op tot een onderzoek.