Turner Deurloo bij comeback weer naar WK, Faverus debuteert

ARNHEM (ANP) - Turner Bart Deurloo (34) is opgenomen in de selectie voor de WK turnen in Jakarta. Naast Deurloo bestaat de mannenploeg uit Casimir Schmidt, Loran de Munck, Elijah Faverus en Jermain Grünberg. Faverus maakt in Indonesië zijn WK-debuut.

Deurloo, die bezig is met zijn tweede comeback, voldeed donderdag tijdens de derde en laatste kwalificatie aan de gestelde richtscore op het onderdeel rekstok. Met 14,150 punten bleef hij nipt boven de gestelde limiet van 14,100. Tijdens de eerste twee kwalificatiemomenten kwam hij door een val niet in de buurt van de gestelde eis.

De Ridderkerker kwam in 2023 voor het laatst in actie bij een groot toernooi. Bij de WK in Antwerpen hielp hij de Nederlandse ploeg aan een olympisch teamticket. Dat toernooi gold destijds als zijn internationale comeback, nadat hij enkele maanden eerder was gestopt.

Olympische spelen

Deurloo turnde in 2024 vervolgens de Nederlandse kwalificatiereeks voor de Olympische Spelen, maar werd niet opgenomen in de olympische ploeg. Schmidt, De Munck en Grünberg behoorden wel tot de ploeg in Parijs. Schmidt (29) turnt in Jakarta zijn tiende WK.

De wereldtitelstrijd vindt van 19 tot en met 25 oktober plaats in Jakarta. Het is een individueel toernooi waarbij medailles te verdienen zijn in de meerkamp en op de verschillende toestellen. Bij de vrouwen komen Naomi Visser en Sanna Veerman in actie.