Lamborghini, Porsche: Chinese auto's imiteren luxemerken voor een fractie van de prijs

De opmars van luxe Chinese automerken op de Europese markt is onmiskenbaar. Waar luxe auto ’s als Porsche, Rolls-Royce en Mercedes doorgaans ver buiten het budget van de gemiddelde automobilist vallen, bieden nieuwe Chinese merken een opmerkelijk alternatief: goedkopere modellen die visueel sterk lijken op hun beroemde ‘grote broers’.​

Zo verschijnen er in rap tempo modellen als de Jaecoo 7, die qua uiterlijk veel weg heeft van een Range Rover, en de Omoda 4, die sterke Lamborghini-trekjes vertoont. Ook de Zeekr 9X ('Chinese Rolls-Royce') en de ICaur V23 ('budget G-Wagon') zijn met hun luxe eigenschappen en technologie verrassend betaalbaar.

De prijsverschillen zijn enorm: een ‘Chinese G-Wagon’ is er al vanaf €25.000, waar het origineel ruim het vijfvoudige kost.

De aantrekkingskracht zit niet alleen in het prijskaartje. Chinese fabrikanten bieden vaak veel luxe, toptechnologie en een grote actieradius bij elektrische modellen, waarmee ze inspelen op Europese wensen en regelgeving. Volgens Schmidt Automotive Research verdubbelde het Chinese marktaandeel in één jaar tijd.

De keerzijde? Westerse merken maken zich zorgen over de concurrentie en langetermijnwaarde. Toch kiezen steeds meer kopers bewust voor een ‘Temu-Land Rover’ of ‘Chinese Porsche’.

