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Reinderink volgende Nederlandse ritwinnaar in Ronde van Luxemburg

Sport
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 18:54
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DIEKIRCH (ANP/BELGA) - Pepijn Reinderink heeft voor het volgende Nederlandse dagsucces gezorgd in de Ronde van Luxemburg. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quick-Step was de snelste in de derde etappe, een rit over 179,6 kilometer van Wiltz naar Diekirch. Reinderink won na een solo van 7 kilometer.
De Italiaan Davide Piganzoli werd tweede, voor de Fransman Thomas Gachignard. Pignazoli nam de leiderstrui over van de Nederlander Marijn van den Berg, die donderdag de tweede etappe won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam.
Pignazoli heeft in het algemeen klassement een voorsprong van zes seconden op Gachignard en negen tellen op de Fransman Mattéo Vercher.
Zaterdag volgt de voorlaatste etappe in de Ronde van Luxemburg. De renners werken dan een individuele tijdrit af in Ettelbruck. Het golvende parcours is 20,4 kilometer lang.
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