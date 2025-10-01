ECONOMIE
Drones boven Noord-Duitse marinewerf en gascentrale, aldus media

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 13:58
anp011025146 1
KIEL (ANP) - Onbekende drones hebben afgelopen week in Noord-Duitsland rondgehangen bij onder meer een onderzeebootwerf en een energiecentrale, zeggen bronnen tegen Duitse media. Dat gebeurde boven en rond Kiel, een belangrijke marinehaven dicht bij Denemarken, dat ook herhaaldelijk hinder ondervond van drones.
Het is zowel in Denemarken als in Noord-Duitsland onduidelijk wie de drones bestuurt, waar ze vandaan komen en wat ze in de zin hebben. Onbemande vliegtuigjes vlogen donderdagavond volgens opinieblad Der Spiegel onder meer over de werf van Thyssenkrupp, waar onder andere onderzeeërs worden gebouwd. Ook een ziekenhuis, een gascentrale, het deelstaatparlement en het kanaal tussen Noord- en Oostzee zouden zijn bespied.
Europa maakt zich grote zorgen over drones sinds Russische onbemande toestellen Polen binnendrongen. Vervolgens doken drones verder westwaarts op, in Denemarken en Noorwegen. Daar verstoorden ze het vliegverkeer. De autoriteiten houden rekening met spionage of sabotage.
