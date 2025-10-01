Ben je veel vergeten van die cursus die je volgde? Met deze tips blijft de stof wel hangen

Hoe ouder je wordt, hoe lastiger het is om dingen te leren. Langzaam verleer je misschien ook een beetje hoe dat moet, iets onthouden. Gelukkig zijn er manieren om je leervermogen weer aan te zwengelen.

Dr. Barbara Oakley schreef er in haar boek Learning How to Learn over. Het is een bestseller en de bijbehorende onlinecursus werd al meer dan 4 miljoen keer gevolgd. De boodschap van de hoogleraar: iedereen kan leren leren.

Dit zijn de technieken die volgens haar werken:

Beweeg voor je gaat leren. Matige fysieke inspanning helpt je brein om nieuwe stof beter op te nemen en zelfs om beter te presteren tijdens een toets.

Gebruik de Pomodoro-techniek. 25 minuten intensief studeren, gevolgd door 10 minuten rust en dat dan steeds opnieuw.

Leer vlak voor het slapen. Het zogeheten hypnagogisch leren hielp Edison al bij creatieve doorbraken.

Zet meerdere zintuigen in. Lees tekst, luister ernaar als audio, zet de inhoud om in ritme of muziek of maak er beelden bij. Hoe meer hersengebieden je activeert, hoe sterker de leerervaring.

Actief leren in vier stappen. Bestudeer, maak een overzicht, sluit je ogen en ontspan en laat je daarna overhoren.

Zoek steun. Het zogeheten Pygmalion-effect laat zien: wie een mentor of vriend heeft die in hem of haar gelooft, leert beter en zet door.

Wat gebeurt er in je brein?

Al deze technieken stimuleren neuroplasticiteit – het vermogen van je hersenen om zich opnieuw te organiseren en nieuwe verbindingen te leggen. Oefening, beweging, herhaling en steun van anderen zorgen ervoor dat je letterlijk slimmer kunt worden.

Het belangrijkste inzicht: wat voor soort leerling je ook was, je kunt altijd beter worden. Je brein is geen vaststaand gegeven: het kan veranderen, sterker worden en je verder brengen dan je ooit dacht.

Bron: Psychology Today