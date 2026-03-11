Politie sluit terrorisme uit na dodelijke busbrand Zwitserland

KERZERS (ANP/AFP) - De Zwitserse politie sluit terrorisme uit als motief bij de dodelijke brand in een bus in de stad Kerzers, meldt de Zwitserse krant Le Temps. Hierbij kwamen dinsdagavond zes mensen om het leven, drie mensen raakten gewond. Er zijn geen aanwijzingen voor een terreuraanslag, maar de politie gaat wel uit van een opzettelijke daad.

Volgens getuigen gooide iemand benzine over zich heen en stak hij zichzelf en de bus in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie nog meerdere dagen duren.

Om 14.00 uur geven de autoriteiten een persconferentie.