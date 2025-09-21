Drones pendelen tussen ziekenhuislocaties met bloed en medicijnen

ZWOLLE (ANP) - Tussen Zwolle en Meppel gaat binnenkort voor het eerst in Nederland regelmatig een medische drone met lading vliegen. Het onbemande vliegtuigje brengt komend jaar tijdens een proefproject medische goederen, zoals bloed en medicijnen, van de ene naar de andere locatie van ziekenhuis Isala.

De afgelopen weken zijn al diverse testvluchten zonder vracht uitgevoerd. Daar staan er nog meer van gepland, maar het is de bedoeling dat binnenkort ook de eerste spullen meegaan. Maandag is de officiële opening van het project, waarin Isala samenwerkt met de ANWB, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KPN en de luchtverkeersleiding.

Met deze snelle manier van transporteren willen de betrokken organisaties de zorg "sneller, efficiënter en toekomstbestendiger" maken. De drone is van ANWB Medical Air Assistance, dat al jaren met traumahelikopters in Nederland vliegt. Het gele luchtvaartuig wordt vanuit Den Haag bestuurd, al legt hij het traject tussen de twee ziekenhuizen zelfstandig af.

Bloedbank

Bij Isala zijn onderzoekers onder meer benieuwd in hoeverre deze manier van vervoeren effect heeft op de kwaliteit van het bloed van kwetsbare patiënten. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen met leukemie. We willen onder meer weten of trillingen effect hebben", legt een woordvoerder van het ziekenhuis uit.

Bij Isala wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met drones. In 2021 werd al eens met bloedmonsters aan boord gevlogen en in 2023 waren er testen met lege vluchten over een vast traject.

Het doel is uiteindelijk om in heel het land drones in te zetten voor snel medisch vervoer, dat onder meer handig is voor spoedsituaties. Ook bloedbank Sanquin en andere ziekenhuizen zijn betrokken bij de ontwikkeling van zo'n landelijk netwerk.