Blussen zeer grote brand in Castricum duurt nog uren

CASTRICUM (ANP) - Het blussen van de zeer grote brand in een strandpaviljoen in het Noord-Hollandse Castricum duurt nog zeker enkele uren. Door de harde wind blijft de brand zich nog uitbreiden, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De brand brak uit in strandpaviljoen Club Zand aan de Zeeweg. De brandweer meldde eerder dat de brand uitslaand was en er veel zwarte rook vrijkwam. De veiligheidsregio riep mensen die last hebben van de rook op ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Ook meldde de organisatie eerder zondagochtend dat het bluswerk effect leek te hebben en dat de brandweer een gedeelte van het strandpaviljoen kan behouden.