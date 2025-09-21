ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Blussen zeer grote brand in Castricum duurt nog uren

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 9:45
anp210925041 1
CASTRICUM (ANP) - Het blussen van de zeer grote brand in een strandpaviljoen in het Noord-Hollandse Castricum duurt nog zeker enkele uren. Door de harde wind blijft de brand zich nog uitbreiden, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
De brand brak uit in strandpaviljoen Club Zand aan de Zeeweg. De brandweer meldde eerder dat de brand uitslaand was en er veel zwarte rook vrijkwam. De veiligheidsregio riep mensen die last hebben van de rook op ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Ook meldde de organisatie eerder zondagochtend dat het bluswerk effect leek te hebben en dat de brandweer een gedeelte van het strandpaviljoen kan behouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

PetraenPetraBBvolLiefde

B&B Vol Liefde-Petra woest, schakelt Tim Hofman in na haatgolf: 'Het schaadt mij echt'

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

shutterstock_2497893699

Waarom niezen mannen zo hard?

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

Loading