Dronevliegers rond NAVO-top krijgen boetevoorstel van OM

HAARLEM (ANP) - Dronevliegers die rond de NAVO-top toch met hun drone hebben gevlogen in het gebied waar een vliegverbod gold, hebben een boetevoorstel gekregen. Het OM heeft de 29 vliegers zogenoemde transactievoorstellen gedaan, die variëren van 350 tot 1350 euro. De vliegers mogen het betalen ook weigeren, waarna een dagvaarding volgt en de zaak wordt voorgelegd aan de rechter.

Een woordvoerder van het OM in Noord-Holland zegt dat 314 keer een drone is gedetecteerd rond de NAVO-top afgelopen zomer. Dat zegt niet direct dat er ook zoveel drones in de lucht waren, omdat het ook kan gaan om meerdere detecties van dezelfde drone. Twee processen-verbaal zijn geseponeerd, omdat het om minderjarige vliegers ging.

Een transactievoorstel is een aanbod van het OM om een strafzaak af te doen zonder tussenkomst van de rechter. Door het bedrag te betalen, voorkomt de verdachte strafvervolging. De hoogte van de aangeboden transactie voor de dronevliegers is per zaak bepaald. Dat deed het OM onder meer op basis van het aantal overtredingen.