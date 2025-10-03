ECONOMIE
Verzoek Kamer: laat verkeersboetes niet meestijgen met inflatie

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 1:03
anp031025004 1
DEN HAAG (ANP) - Laat verkeersboetes de komende jaren niet meestijgen met de inflatie, verzoekt een meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie hierover van SP'er Michiel van Nispen kreeg voldoende steun. Het Kamerlid vindt het niet kunnen dat verkeersboetes recentelijk zijn verhoogd om gaten in de begroting te dichten.
De partijen die voorstemden hebben samen een ruime meerderheid van 109 zetels in de Kamer. VVD, D66, CDA, JA21 en Volt stemden tegen.
Het Openbaar Ministerie kwam eerder in een rapport tot de conclusie dat verkeersboetes veel te hoog zijn geworden in vergelijking met andere boetes. Daarom raadde het OM aan om deze in één keer te verlagen of minder snel duurder te laten worden. Maar dat advies legde toenmalig VVD-minister David van Weel - toen op Justitie - naast zich neer omdat dit te veel zou kosten.
