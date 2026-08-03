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Droogte hindert pleziervaart en watersport op Gelderse rivieren

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 11:41
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LEUSDEN (ANP) - De watersport en pleziervaart in een deel van Nederland hebben last van de aanhoudende droogte. Sommige boten in het Gelderse rivierengebied, onder meer bij Culemborg, kunnen de jachthaven niet meer uit door de lage waterstand en het afgesloten Twentekanaal. Dat meldt een woordvoerster van HISWA-RECRON, dat de belangen van ondernemers in de watersport en recreatie behartigt.
Met name rond de Lek in Gelderland varen minder motor- en zeilboten en ook watersporters zijn de dupe van de lage waterstand. "Het zal daar heel rustig zijn op het water", zegt de woordvoerster. Ze benadrukt dat de situatie ook zorgt voor minder toerisme en gasten voor de horeca.
In de rest van het land speelt dit probleem volgens haar niet. "De meeste jachthavens zijn goed voorbereid en hebben gebaggerd, zodat ze goed bereikbaar zijn."
De droogte vergroot ook het risico op natuurbranden. Campings die zijn aangesloten bij HISWA-RECRON hebben daar nog geen last van gehad, aldus de woordvoerster.
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