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Rode Kruis bezoekt afgezette Myanmarese leider Aung ⁠San Suu ​Kyi

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 12:01
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NAYPYIDAW (ANP/RTR/AFP) - De afgezette Myanmarese leider Aung ⁠San Suu ​Kyi heeft bezoek gehad van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemde dat in een verklaring de eerste positieve ontwikkeling rond zijn moeder in meer dan vijf jaar tijd. "Dit is misschien een eerste stap, maar het mag zeker niet de laatste zijn."
Nobelprijswinnaar Suu Kyi (81) was in 2021 afgezet door de krijgsmacht, nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest en de leider van de militairen is geïnstalleerd als president. Onduidelijk is waar de politica precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Haar zoon had eerder aangegeven bewijs te willen zien dat ze nog leeft.
Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) bevestigt nu dat een vertegenwoordiger de kans heeft gehad met Suu ​Kyi te praten. "Het bezoek is afgelegd in overeenstemming met de normen en procedures van het ICRC voor het bezoeken van personen die van hun vrijheid zijn beroofd", staat in een verklaring.
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