Droogte neemt toe door heet en zonnig weer

HOUTEN (ANP) - Door de verwachte zon en warmte van de aankomende dagen zal het neerslagtekort flink oplopen. Weeronline verwacht dat veel vocht verdampt door de hitte.

De eerste weken van juni zijn regionaal zeer nat verlopen. In delen van Noord-Limburg, West-Brabant, Zeeland en delen van Noord-Holland en de Waddeneilanden is echter minder regen gevallen. "Van droogte is in deze regio's geen sprake, maar met het hete en zonnige weer dat komt zal er wel veel water verdampen." Een neerslagtekort ontstaat wanneer meer water uit de bodem verdampt dan er valt. Op zeer warme dagen kan het tekort door verdamping met 4 tot 5 millimeter oplopen.

Momenteel bedraagt het gemiddelde neerslagtekort 121 millimeter. Dat ligt dicht bij het gebruikelijke neerslagtekort van 100 millimeter voor eind juni. Het weerbureau verwacht dat het tekort in de komende 15 dagen oploopt naar gemiddeld 170 millimeter. "Met dit neerslagtekort komen we weer in de buurt van de 5% droogste jaren sinds het begin van de metingen."

Vanaf het weekend neemt de kans op (onweers)buien weer toe.