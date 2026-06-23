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Hitteprotocol Rijkswaterstaat uitgebreid naar zes provincies

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 11:51
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UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar zes provincies. Maandag werd het al van kracht voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds dinsdagochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, zegt een woordvoerder. Het betekent dat gestrande weggebruikers in deze provincies zo snel mogelijk naar "een veilige locatie met voorzieningen" worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.
Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt. Dinsdag aan het einde van de ochtend is de temperatuur van het wegdek op sommige plekken al opgelopen tot boven de 38 graden. Dat is te zien op rijkswaterstaatstrooit.nl, een website waarop de actuele temperatuur is te zien die wordt gemeten met apparatuur in en rondom het wegdek. Bij hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het asfalt volgens Rijkswaterstaat oplopen tot boven de 50 graden.
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