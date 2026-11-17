VUGHT (ANP) - Drugscrimineel Jan G. is dinsdag opnieuw aangehouden in verband met een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit en drugshandel. Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek. G. werd aangehouden in de gevangenis in Vught, waar hij vastzit na het dodelijke geweld rond zijn huis in Overasselt. Ook zes andere mannen werden in Nederland en Duitsland aangehouden en twaalf locaties worden nog doorzocht, meldt de politie.