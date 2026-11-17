ANTALYA (ANP) - Elektrificatie is "the way to go", zei Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) dinsdag tijdens de VN-klimaattop in Antalya, waar hij zoals verwacht de Europese steun uitsprak voor het zogenoemde '35x35'-doel. Dat is een plan van gastland Turkije om in 2035 35 procent van het wereldwijde energieverbruik uit stroom te halen.

Voor de EU is elektrificatie tijdens deze top een belangrijk speerpunt, waarop Hoekstra ook eerder dinsdag al hamerde toen hij ministers en andere aanwezigen toesprak in Antalya. "Hoe schoner, hoe beter", zei hij later over elektrificatie.

Tegelijkertijd blijft hij weg bij concrete afspraken over het aandeel groene en dus schone stroom, opgewekt uit bijvoorbeeld wind of zon in plaats van uit kolen of gas. Hoewel hij op dat vlak graag meer zou doen, moet Europa ook pragmatisch zijn, zei hij daarover. "We moeten ook anderen meekrijgen", aldus Hoekstra, doelend op een slotakkoord dat pas kan worden aangenomen als alle landen ermee instemmen.