Druk op Macron groeit na opstappen Franse premier Lecornu

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 15:57
anp071025141 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Verscheidene Franse politici willen niet meer verder praten met de opgestapte premier Sébastien Lecornu. President Emmanuel Macron vroeg hem na zijn aftreden toch steun te zoeken voor een begroting om zo de stabiliteit in het land te bewaren. Ondertussen groeit ook de druk op Macron zelf.
Lecornu stapte maandag op na forse kritiek op zijn op zondag gepresenteerde kabinet. Hij zegt zich nu vooral te richten op de begroting en de toekomst van Nieuw-Caledonië.
Het parlement is verdeeld over hoe het verder moet. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National, die hoog in de peilingen staat, zegt niet verder te willen praten en nieuwe verkiezingen te willen uitschrijven.
Noodwet
De socialisten willen liever doorpraten en de nieuwe regering leiden. Tegelijkertijd hebben de Republikeinen al laten weten een nieuwe linkse regering niet te steunen.
De begroting moet volgende week rond zijn. Anders moet Frankrijk een noodwet aannemen om een shutdown te voorkomen.
