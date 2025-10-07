'Turnmachine' Deurloo gaat WK blanco en rustiger in

ROTTERDAM (ANP) - Turner Bart Deurloo (34) gaat 'compleet blanco' de WK in. Dat zei hij dinsdag bij een persmoment.

De Ridderkerker voldeed pas bij de derde en laatste kwalificatie aan de gestelde richtscore aan rekstok. Tijdens de eerste twee kwam hij door een val niet in de buurt van de gestelde eis. "De kwalificaties gingen slecht in vergelijking met de trainingen", zei Deurloo. "Het was spannend tot het laatst. Mijn oefening bij de laatste kwalificatie was niet mijn beste, maar het was 'chill' dat ik hem uitturnde. Op de WK moet ik gewoon een betere oefening draaien."

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "Het is al vaak niet gelukt op het moment dat het moest", doelde hij bijvoorbeeld op de olympische finale van Tokio, waarin hij ten val kwam. "De WK ga ik compleet blanco in. Een finale is leuk, een medaille nog leuker. We gaan het zien, ik wil vooral lekker turnen. Niet dat het me minder boeit, maar ik heb geen continue stress meer. Ik ben rustiger. Ik adem letterlijk turnen, ben een turnmachine."