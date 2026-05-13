Druk op Starmer neemt toe, kort overleg met potentiële uitdager

LONDEN (ANP/RTR) - De druk op de Britse premier Keir Starmer om af te treden neemt verder toe. Het aantal partijgenoten dat oproept tot zijn vertrek, is toegenomen tot circa negentig. Intussen heeft hij een kort overleg gehad met een potentiële uitdager, de minister van Volksgezondheid Wes Streeting.

Dat bezoek van woensdagochtend duurde korter dan twintig minuten. Bij Britse nieuwszenders was te zien dat de minister Downing Street 10 verliet zonder vragen van de pers te beantwoorden. Hij zei ook niets bij aankomst.

Streeting geldt als een potentiële opvolger van Starmer, die niet wil aftreden. Streeting is geliefd bij de rechtervleugel van Labour. Bij de linkervleugel is oud-vicepremier Angela Rayner populair.

Volgens regels van de centrumlinkse partij begint een leiderschapsstrijd als een uitdager wordt gesteund door zeker 81 parlementariërs, 20 procent van Labour in het parlement. De circa negentig parlementariërs die willen dat Starmer opstapt, hebben zich vooralsnog niet achter één partijgenoot verenigd.