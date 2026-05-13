ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gehackt lab beveiligde data niet goed, constateert inspectie

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 10:18
anp130526075 1
UTRECHT (ANP) - Het laboratorium Clinical Diagnostics had zijn data niet goed genoeg beveiligd toen het vorig jaar werd gehackt. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Cybercriminelen stalen de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
Volgens de organisatie voldeed het lab niet aan de wettelijke regels. Als het dat wel had gedaan, had dit de kans op een groot datalek "kunnen verkleinen en de gevolgen beperken", aldus de inspectie.
loading

POPULAIR NIEUWS

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

230440483_m

Dit plantje beschermt tegen hartfalen. En de behandeling kost maar 10 cent per dag

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

generated-image (7)

Zo vergroot je je spaargeld razendsnel: pak de drie grote kostenposten aan

Loading