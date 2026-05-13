Gehackt lab beveiligde data niet goed, constateert inspectie

UTRECHT (ANP) - Het laboratorium Clinical Diagnostics had zijn data niet goed genoeg beveiligd toen het vorig jaar werd gehackt. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Cybercriminelen stalen de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Volgens de organisatie voldeed het lab niet aan de wettelijke regels. Als het dat wel had gedaan, had dit de kans op een groot datalek "kunnen verkleinen en de gevolgen beperken", aldus de inspectie.