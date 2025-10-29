ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachten Louvre-roof bekennen gedeeltelijk betrokkenheid

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 17:45
anp291025241 1
PARIJS (ANP/RTR) - De twee opgepakte verdachten van de juwelenroof uit het Louvre hebben "gedeeltelijk" bekend dat ze betrokken waren, vertelde openbaar aanklager Laure Beccuau op een persconferentie. Er worden nog twee inbrekers gezocht en ook de sieraden zelf zijn nog niet terecht.
De vier dieven drongen vorige week zondag tijdens openingstijden het beroemde museum in Parijs binnen en namen acht juwelen mee, ter waarde van 88 miljoen euro. Ze gebruikten daarbij een verhuislift, die volgens Beccuau een week eerder was gestolen.
De twee opgepakte verdachten zijn 34 en 39 jaar. Van een van hen is DNA-materiaal aangetroffen op het gebroken glas van de vitrines in het Louvre. Beccuau sluit niet uit dat er meer mensen betrokken zijn dan de vier die op de camerabeelden te zien waren.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-540627687

In deze stad wordt gestemd zoals gemiddeld in Nederland

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading