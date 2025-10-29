Verdachten Louvre-roof bekennen gedeeltelijk betrokkenheid

PARIJS (ANP/RTR) - De twee opgepakte verdachten van de juwelenroof uit het Louvre hebben "gedeeltelijk" bekend dat ze betrokken waren, vertelde openbaar aanklager Laure Beccuau op een persconferentie. Er worden nog twee inbrekers gezocht en ook de sieraden zelf zijn nog niet terecht.

De vier dieven drongen vorige week zondag tijdens openingstijden het beroemde museum in Parijs binnen en namen acht juwelen mee, ter waarde van 88 miljoen euro. Ze gebruikten daarbij een verhuislift, die volgens Beccuau een week eerder was gestolen.

De twee opgepakte verdachten zijn 34 en 39 jaar. Van een van hen is DNA-materiaal aangetroffen op het gebroken glas van de vitrines in het Louvre. Beccuau sluit niet uit dat er meer mensen betrokken zijn dan de vier die op de camerabeelden te zien waren.