Israël verwerpt claims ngo's over hulpverlening Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 11:16
TEL AVIV (ANP) - De Israëlische overheidsinstantie die noodhulp coördineert (COGAT) verwerpt claims van meer dan honderd ngo's over belemmeringen bij de hulpverlening voor de Gazastrook. "De werkelijkheid is volledig tegengesteld aan de beweringen die zijn gepubliceerd", aldus COGAT in een verklaring.
COGAT trekt de bedoelingen van de organisaties in twijfel die bij de nieuwe registratieprocedure geen persoonsgegevens over Palestijnse medewerkers willen delen. De dienst spreekt van mogelijke banden met Hamas, die ze al langer beschuldigt van misbruik van de hulpverlening. Hamas zou internationale hulporganisaties soms als dekmantel gebruiken, staat in de verklaring.
De ngo's verklaarden dat het delen van bepaalde personeelsgegevens onveilig is en ingaat tegen internationale humanitaire principes. COGAT roept internationale organisaties op "transparant te handelen, de registratie te voltooien en ervoor te zorgen dat de hulp bij de burgers terechtkomt en niet bij Hamas".
