Drukte op Franse snelwegen over hoogtepunt heen

DEN HAAG (ANP) - De drukte op de Franse snelwegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen is over het hoogtepunt heen, meldt ANWB Verkeersinformatie. Een medewerkster laat weten dat er op het drukste moment, rond 12.00 uur, zo'n 830 kilometer file stond in Frankrijk. Dat is volgens haar iets minder dan vorig jaar op een zogeheten zwarte zaterdag. Het verkeer staat op sommige populaire routes nog altijd vast. De vertraging neemt wel af.

Rond Parijs is de situatie volgens de ANWB "te overzien". Eerder op zaterdag liet de verkeersorganisatie al weten dat er rond de Franse hoofdstad minder files stonden dan normaal in de zomer. Ook zijn de opstoppingen maar kort. "Waarschijnlijk hebben mensen de adviezen opgevolgd om Parijs te omzeilen. Er staan wel wat files, met name in de binnenstad door de Olympische Spelen, maar op de snelwegen rond Parijs is alles goed te doen."

Elders in Frankrijk staan nog wel files op onder meer de A7, de Autoroute du Soleil, tussen Lyon en Orange. Rond 14.30 uur hebben automobilisten daar volgens de ANWB nog een uur vertraging. Rond Bordeaux, waar zaterdagochtend flinke files stonden, is de vertraging nog ongeveer een half uur, maar ook die vertraging neemt af.

Slovenië

Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland staat het beide kanten op vast, nog altijd vooral richting het zuiden. De wachttijd in die richting bedraagt een uur. Ook bij de Mont Blanctunnel van Frankrijk naar Italië is het druk: de vertraging daar bedraagt zo'n vijf kwartier.

In Oostenrijk loopt het vakantieverkeer onder meer op de A8 (Passau-Wels) vertraging op, evenals op de A10 (Tauern Autobahn) voor Villach. Vanuit Villach is het nog altijd filerijden bij de Karawankentunnel richting Slovenië.

Deze zaterdag geldt in Frankrijk als de eerste zwarte zaterdag van het zomerseizoen. Vorig jaar stond er op zwarte zaterdag op het hoogtepunt 960 kilometer file in Frankrijk. In 2021 werd op het hoogtepunt bijna 1100 kilometer aangetikt.