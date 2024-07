Met nieuwe scanner weet je binnen 30 seconden of je huidkanker hebt

Een afspraak met de huisarts, dan de dermatoloog en dan mogelijk een biopsie, het kan best lang duren voor je weet of er iets mis is met een moedervlekje. Dat gaat veranderen: in Maastricht hebben ze een scanner die binnen 30 seconden de uitslag geeft.

"Deze scanner levert tijdswinst op voor patiënten en het is ook nog eens efficiëntere zorg", zegt Klara Mosterd, hoogleraar oncodermatologie in het Maastricht UMC+ tegen RTL Nieuws.

Normaal gesproken is er een biopsie nodig, een vervelende ingreep. "Je krijgt dan een plaatselijke verdoving en met een soort appelboortje van 3 millimeter halen we dan een stukje huid weg. Dat wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium, waardoor patiënten een of twee weken moeten wachten op de uitslag", legt Mosterd uit.

Dat is binnenkort dus verleden tijd. De specialist heeft binnen 30 seconden de uitslag waardoor ook alles in één afspraak past. De methode is nu alleen nog goed genoeg voor het relatief ongevaarlijke basaalcelcarcinoom waar een op de vijf Nederlanders mee te maken krijgt. Voor het gevaarlijkere melanoom is de scan nog niet voldoende betrouwbaar.

Volgend jaar al krijgen de eerste patiënten in Maastricht een dergelijke scan. Daarna volgt de rest van Nederland.