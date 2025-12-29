ECONOMIE
Drukte op wegen naar Duitsland, mogelijk veel 'vuurwerkverkeer'

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 10:23
anp291225070 1
DEN HAAG (ANP) - Op enkele snelwegen in het grensgebied met Duitsland is het maandagochtend druk, onder meer door grenscontroles. Ook zijn er vermoedelijk veel mensen op weg naar Duitsland om daar vuurwerk in te slaan, zegt een medewerker van ANWB Verkeersinformatie, hoewel hij een slag om de arm houdt.
Op de A7 bij de Groningse plaats Bad Nieuweschans en op de A12 bij het Gelderse Didam staat het verkeer richting Duitsland vast. In beide gevallen levert dat ongeveer een kwartier vertraging op, meldt de ANWB. "De grenscontroles houden het verkeer sowieso op", aldus de medewerker van de verkeersdienst. "De extra drukte zou kunnen komen door mensen die in Duitsland inkopen gaan doen. Daar zal ook vuurwerk bij zitten."
