ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS willen volgens Zelensky 15 jaar veiligheidsgaranties bieden

Samenleving
door Redactie
maandag, 29 december 2025 om 10:15
bijgewerkt om maandag, 29 december 2025 om 10:25
anp291225067 1
In het zondag besproken ontwerp voor een vredesregeling tussen Oekraïne en Rusland bieden de VS volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky veiligheidsgaranties voor zijn land gedurende vijftien jaar. Zelensky zei daarbij dat hij zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump om garanties tot vijftig jaar had gevraagd. Hij hoopt op langere garanties en dat die onmiddellijk ingaan wanneer een vredesregeling wordt gesloten.
De gesprekken afgelopen weekend van Trump met president Vladimir Poetin en vervolgens met Zelensky hebben niet tot een doorbraak geleid, maar worden door de betrokkenen over het algemeen als positief gezien. Zelensky zei dat hij graag ziet dat topfunctionarissen uit zijn land, de VS en Europese landen de komende dagen in Oekraïne verder praten. Wanneer Trump en Europese leiders het over het ontwerp eens zijn, kan er dan met Rusland over worden onderhandeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

93786822_m

Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt

120386885_m

Niemand sterft aan ouderdom

253696363_m

Vergeet het januari-effect: hierop moet je letten als je nu gaat beleggen

AZtjmVQqaiex3iDhfzpU0g-AZtjmVQqLn0J9Ji31MtGRw

Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogen

ANP-545347451

Je hebt geen idee meer waar je naar kijkt: dit is nu het percentage AI-slop op YouTube

oudere man en oudere vrouw spelen tennis op een tennisbaan

Als je maar één sport kiest, laat het tennis zijn

Loading