VS willen volgens Zelensky 15 jaar veiligheidsgaranties bieden

In het zondag besproken ontwerp voor een vredesregeling tussen Oekraïne en Rusland bieden de VS volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky veiligheidsgaranties voor zijn land gedurende vijftien jaar. Zelensky zei daarbij dat hij zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump om garanties tot vijftig jaar had gevraagd. Hij hoopt op langere garanties en dat die onmiddellijk ingaan wanneer een vredesregeling wordt gesloten.

De gesprekken afgelopen weekend van Trump met president Vladimir Poetin en vervolgens met Zelensky hebben niet tot een doorbraak geleid, maar worden door de betrokkenen over het algemeen als positief gezien. Zelensky zei dat hij graag ziet dat topfunctionarissen uit zijn land, de VS en Europese landen de komende dagen in Oekraïne verder praten. Wanneer Trump en Europese leiders het over het ontwerp eens zijn, kan er dan met Rusland over worden onderhandeld.