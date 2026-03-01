Stoffelijke resten El Mencho overgedragen aan familie

MEXICO-STAD (ANP) - Het Mexicaanse Openbaar Ministerie heeft de stoffelijke resten van de gedode drugsbaas Nemesio Oseguera, alias El Mencho, overgedragen aan zijn familie. Dat meldt de krant El País.

Volgens het OM waren alle noodzakelijke protocollen doorlopen en was vastgesteld dat er bloedbanden bestonden tussen de overledene en de mensen die om overdracht van zijn lichaam hadden verzocht.

El Mencho overleed nadat hij zwaargewond was geraakt bij een legeroperatie tegen zijn Jalisco New Generation Cartel afgelopen zondag. Op zijn dood volgde een golf van geweld in delen van Mexico.