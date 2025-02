Duda: Trump zal geen Amerikaanse troepen terugtrekken uit Polen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump overweegt niet om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Polen af te bouwen, heeft de Poolse president Andrzej Duda zaterdag gezegd nadat de twee leiders elkaar kort spraken in Washington.

Duda en Trump ontmoetten elkaar tijdens de conservatieve conferentie CPAC, waar Trump een toespraak gaf. Duda, die door de jaren heen warme relaties met Trump heeft onderhouden, is de eerste Europese leider die Trump persoonlijk ontmoet sinds zijn inauguratie vorige maand.

De Poolse president zei dat Trump Polen prees om zijn "defensie-uitgaven". Die zijn met 4 procent van het bruto binnenlands product relatief gezien het hoogst van de Europese NAVO-lidstaten. Trump zei volgens Duda dat zowel de militaire als de economische banden tussen de Verenigde Staten en Polen sterker zullen worden.

Polen is een buurland van Oekraïne. Het land stelt zich sinds de Russische inval in dat land op als een belangrijke partner van Oekraïne. De Poolse premier Donald Tusk heeft zich in het verleden aanzienlijk kritischer over Trump uitgelaten dan president Duda. Maar ook Tusk benadrukte vorige week nog dat zijn land een positieve rol moet spelen binnen de samenwerking tussen Europa, Oekraïne en de Verenigde Staten.