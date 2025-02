TEL AVIV (ANP/RTR) - De vrijlating van circa zeshonderd Palestijnse gevangenen door Israël is voorlopig uitgesteld, meldt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in de nacht van zaterdag op zondag. De Palestijnen komen pas vrij nadat de vrijlating van de volgende groep Israëlische gijzelaars is veiliggesteld.

Netanyahu stelt dat hij wil dat Hamas een einde maakt aan de "vernederende ceremonies" die rond het uitleveren van Israëlische gijzelaars plaatsvinden.