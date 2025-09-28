Duits leger helpt Denemarken bij beveiliging Europese top

BERLIJN (ANP) - Het Duitse leger gaat Denemarken ondersteunen bij de beveiliging van de EU-top die begin oktober in Kopenhagen plaatsvindt. Duitsland levert daarbij vooral middelen voor de bestrijding van drones, meldt het Duitse ministerie van Defensie in de nacht van zaterdag op zondag.

Denemarken verzocht Duitsland om hulp na meerdere incidenten met onbekende drones boven Deense vliegvelden en een legerbasis. Ook in Noorwegen zijn drones gesignaleerd. Het ministerie van Defensie in Berlijn spreekt van "massale en wijdverspreide incidenten in de nabijheid van civiele en militaire infrastructuur".

De EU-staatshoofden en regeringsleiders komen op 1 en 2 oktober bijeen in de Deense hoofdstad voor een informele top. Daar staat onder meer de bescherming van kritieke infrastructuur en de versterking van de gezamenlijke Europese defensiecapaciteit op de agenda.