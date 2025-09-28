Zijn de regels voor een lang leven anders voor vrouwen?

De New York Times vroeg experts op het gebied van gezondheid en veroudering wat vrouwen echt moeten doen om langer te leven. Want steeds meer dringt tot ons door dat veel kennis over gezondheid geldt voor mannen en dat vaak niet is onderzocht of het ook voor vrouwen geldt.

Zaar zijn er echt fundamentele verschillen in wat vrouwen moeten doen om gezond oud te worden? Volgens experts klopt het dat er medische nuances bestaan, met name rond hormonen, botgezondheid en slaap, maar de grote lijnen overlappen sterk met die van mannen.

Decennialang zijn gezondheidsadviezen gebaseerd op onderzoek onder mannen, met als gevolg dat vrouwen soms achterblijven als het gaat om evidence-based leefstijladvies. Inmiddels laten studies zien dat krachttraining cruciaal is, niet alleen voor spiermassa, maar ook ter bescherming tegen osteoporose. Zeker na de overgang ervaren vrouwen een versneld verlies aan botdichtheid en spierkracht. Deskundigen stellen dat regelmatig gewichtheffen – of dat nu licht, matig of zwaar is – positieve gevolgen heeft voor de gezondheid op latere leeftijd. Het idee dat vrouwen vooral moeten focussen op cardio blijkt achterhaald: spierkracht en power zijn doorslaggevend voor een fit en zelfstandig leven.

Voeding

Voeding speelt een centrale rol, maar ook hier zijn de verschillen genuanceerd. De klassieke aanbeveling van 0,36 gram eiwit per pond lichaamsgewicht per dag geldt vaak als de ondergrens. Nieuwe onderzoeken suggereren dat vrouwen, vooral na de menopauze, beter kunnen mikken op zo’n 0,54 gram per pond per dag. Dit draagt niet alleen bij aan spierbehoud, maar ondersteunt ook gezond ouder worden. Waar sommige online influencers claimen dat extreem hoge eiwitinnames nodig zijn, wijst wetenschappelijk bewijs uit dat meer niet altijd beter is.

Het mediterrane dieet blijft, onafhankelijk van geslacht, de gouden standaard. Grote cohortstudies tonen aan dat deze eetwijze het risico op hart- en vaatziekten en diabetes verlaagt. Wat betreft alcohol ligt de biologische grens lager voor vrouwen. De richtlijnen adviseren maximaal één drankje per dag. Dat komt doordat vrouwen gevoeliger zijn voor negatieve gezondheidseffecten van alcohol, zelfs bij lage doseringen.

Slaap

Als het om slaap gaat, zijn de behoeften gelijk: zeven tot negen uur per nacht. In de praktijk is de slaap van vrouwen vaak minder diep, zeker rond de menopauze door hormonale veranderingen of slaapstoornissen. Vrouwen moeten alert zijn op symptomen van slaapapneu, een aandoening die bij hen vaak niet wordt herkend, maar op latere leeftijd het risico op geheugenproblemen en dementie verhoogt.

Medicijnen

Tot slot verschillen de adviezen rond medicatie, zoals hormoontherapie en statines. Hormoontherapie helpt aantoonbaar tegen overgangsklachten, maar het effect op hartziekte en dementie is minder duidelijk. Statines blijken bij vrouwen wél effectief voor het behandelen van een te hoog cholesterol.

Uiteindelijk zijn de basisregels voor gezondheid bij vrouwen en mannen grotendeels hetzelfde, al tellen kracht, eiwit, slaapkwaliteit en medicatiekeuze bij vrouwen zwaarder mee naarmate de jaren verstrijken. Nieuwe inzichten zorgen ervoor dat het advies steeds beter aansluit bij de vrouwelijke biologie, zonder het ingewikkeld of extreem te maken.