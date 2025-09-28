ECONOMIE
VN-sancties tegen Iran opnieuw van kracht

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 2:35
anp280925001 1
NEW YORK (ANP) - Voor het eerst in tien jaar zijn zaterdagavond laat opnieuw sancties van de Verenigde Naties tegen Iran ingegaan. De maatregelen, bedoeld om te verhinderen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, volgen na mislukte nucleaire gesprekken tussen Teheran en westerse landen.
De sancties, die twee maanden na Israëlische en Amerikaanse bombardementen op Iran van kracht werden, zullen volgens waarnemers de al verzwakte Iraanse economie verder raken. Een poging van Rusland en China om het besluit uit te stellen tot april kreeg vrijdag in de VN-Veiligheidsraad onvoldoende steun.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul, die samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aandrong op de sancties, zei dat Europa "geen keuze" had. Volgens de drie landen blijft er ruimte voor diplomatie en een nieuw akkoord. Ze waarschuwen Iran tegelijkertijd voor verdere escalatie.
