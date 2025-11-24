ECONOMIE
Duitse acteur Udo Kier op 81-jarige leeftijd overleden

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 9:03
anp241125075 1
BERLIJN (ANP) - De Duitse acteur Udo Kier is zondag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn partner bevestigd aan vakblad Variety. Kier speelde de afgelopen zes decennia in meer dan tweehonderd films en series.
Hij werkte met grote regisseurs, zoals Lars von Trier, Gus Van Sant en Rainer Werner Fassbinder. Zo was Kier te zien in de beroemde miniserie Berlin Alexanderplatz van Fassbinder. Ook was hij vaak in films van Von Trier te zien, zoals Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia en Nymphomaniac.
Kier werd geboren in 1944, in een gebombardeerd ziekenhuis in Keulen. Hij ontvluchtte het naoorlogse Duitsland en verhuisde naar Londen om Engels te studeren. Hier werd hij in een koffietentje ontdekt door een castingdirector. Kier voelde zich prima thuis in de Europese filmwereld, maar stak ook over naar Hollywood. Hier speelde hij vooral in de jaren 90 bijrollen in hits als Ace Ventura: Pet Detective, End of Days, Armageddon en Blade.
