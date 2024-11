Duitse AfD breekt banden met militante separatisten

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse Alternative für Deutschland wil de banden verbreken met de leden die dinsdag werden opgepakt omdat ze van plan zouden zijn geweest de deelstaat Saksen af te scheiden van de rest van Duitsland. De leiders van de rechts-radicale partij komen woensdag bijeen om de verdachten uit de partij te zetten.

Duitse media meldden dinsdag dat de acht gearresteerden lid waren van een rechts-extremistische terreurgroep: de Saksische Separatisten. Ze zouden een racistische en antisemitische ideologie aanhangen en zich met paramilitaire trainingskampen voorbereiden op de ineenstorting van de Duitse staat. De media schreven ook dat sommigen van hen banden hadden met de AfD. Volgens de Leipziger Volkszeitung zou een van hen in de gemeenteraad van de stad Grimma hebben gezeten.

Dat lijkt de partij nu te bevestigen. In een verklaring spreekt de AfD over de "leden die betrokken zijn bij de acties van justitie" en neemt afstand van hen. "Het maakt niet uit namens wie de Saksische Separatisten hebben geopereerd, er is geen plaats voor hen in onze partij van vrijheid, vrede en nationale soevereiniteit," aldus de verklaring.