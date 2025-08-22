Duitse agent doodgeschoten nadat verdachte dienstwapen afpakt

VÖLKLINGEN (ANP/DPA) - In het westen van Duitsland is donderdag een politieagent doodgeschoten bij een overval op een tankstation in Völklingen, nabij de Franse grens.

Twee agenten achtervolgden een van de daders, meldt de politie in Saarbrücken. Daarbij ontstond een worsteling, waarbij de verdachte een dienstwapen wist te grijpen en meerdere keren op de agenten schoot. Een 34-jarige agent kwam om het leven. De verdachte raakte zelf gewond en is aangehouden.

In de stad met zo'n 40.000 inwoners werden grootschalig politie- en hulpdiensten ingezet. Het gebied rond het tankstation werd afgezet, zwaarbewapende agenten patrouilleerden in de straten en meerdere ambulances rukten uit.