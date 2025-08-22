Stijging Nederlandse huizenprijzen zwakt verder af

De stijging van de Nederlandse huizenprijzen is in juli verder afgezwakt. Daarmee lijkt de eerder geconstateerde toename van het aantal te koop staande woningen ook in het begin van het tweede kwartaal een prijsdrukkend effect te hebben.

Gemiddeld moesten huizenkopers vorige maand ruim 486.000 euro neertellen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren bestaande koopwoningen daarmee bijna 9 procent duurder dan dezelfde maand een jaar eerder. In juni ging het nog om een prijsstijging van ruim 9 procent, in mei om bijna 10 procent en in april zelfs om meer dan 10 procent.

Het aantal huizen dat van eigenaar wisselde zat ook in de lift. Het Kadaster registreerde vorige maand ruim 21.000 woningtransacties. Dat is bijna 14 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van 2025 zijn al meer dan 130.000 woningen verkocht.

Uitponden voormalige huurwoningen

Makelaarsorganisatie NVM constateerde eerder in eigen cijfers dat er in het tweede kwartaal 52.000 huizen in de verkoop gingen. Zoveel was sinds 2008 niet meer voorgekomen. Volgens de NVM is dit vooral een gevolg van het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen.

Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk voor hen is een huis opnieuw te verhuren. Veel van die voormalige huurhuizen zijn gemiddeld ook wat goedkoper dan andere huizen. Ook dat drukte volgens de makelaars op de gemiddelde prijsstijging.

Nieuwbouw aanjagen

Volgens de NVM zou het overigens kunnen dat de huizenprijzen volgend jaar weer harder stijgen. In de loop van volgend jaar is de uitpondgolf waarschijnlijk voorbij. Daarna dreigt de toestroom van woningen weer terug te zakken als de overheid geen maatregelen neemt om de nieuwbouw aan te jagen.

De huizenprijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enige tijd. Maar sinds juni 2023 is de trend volgens het CBS weer stijgend. Dat is vooral te danken aan het nog altijd krappe huizenaanbod, maar ook andere factoren als de stand van de hypotheekrente en de stevige stijging van de lonen spelen een rol.