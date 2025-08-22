ECONOMIE
Tennisser De Jong één zege verwijderd van debuut op US Open

Sport
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 7:09
NEW YORK (ANP) -
NEW YORK (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is één zege verwijderd van zijn debuut op het hoofdtoernooi van de US Open. De 25-jarige Haarlemmer won in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Harold Mayot: 7-6 (11) 6-7 (4) 6-3. De Jong moet winnen van de Amerikaan Mitchell Krueger om het hoofdtoernooi op Flushing Meadows te bereiken.
Tegen Mayot, de nummer 152 van de wereld, keek de Nederlandse nummer 80 al snel tegen een achterstand aan. De Fransman stond na een break op 4-2, toen De Jong drie games op rij won. Hij kon daarna twee setpoints niet verzilveren. In de tiebreak kreeg De Jong er nog eens tien en pas bij die laatste was het raak.
In de tweede set liep de Nederlander met twee breaks uit naar 4-0, maar liet zijn Franse tegenstander weer terugkomen. Die won vervolgens de tiebreak van de tweede set. Ook in de derde set nam De Jong een 4-0-voorsprong en nu verzekerde hij zich wel van de zege.
