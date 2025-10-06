ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse bondskanselier dreigt boycot Songfestival

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 5:04
bijgewerkt om maandag, 06 oktober 2025 om 5:27
anp061025006 1
De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil dat Duitsland het Eurovisie Songfestival boycot als Israël er niet aan mee mag doen. In een interview met tv-zender ARD zei Merz dat het "schandalig" is dat de deelname van Israël aan het songfestival ter discussie staat. "Israël hoort er gewoon bij", aldus Merz.
De European Broadcasting Union (EBU) wil dat alle deelnemende landen begin november stemmen over deelname van Israël volgend jaar. Het songfestival vindt dan plaats in Wenen. De afgelopen editie waren er felle protesten tegen de deelname van Israël aan het songfestival.
Of de uitspraak van Merz gevolgen heeft voor de Duitse deelneming is niet duidelijk. In principe is de omroep ARD verantwoordelijk voor de Duitse inzending van het songfestival.
In Europa wordt verschillend gedacht over Israëlische deelname. Denemarken zei vorige week nog tegen een songfestivalboycot te zijn. De Deense omroep DR stelt dat het "Europees cultureel evenement sinds 1956 landen door middel van muziek samenbrengt" en wil dat graag zo houden.
Nederland is juist voor een boycot van Israël. Omroep AVROTROS heeft besloten geen Nederlandse deelnemer te sturen als Israël toch mee mag doen in Wenen. De omroep gaf "het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza" als reden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2424833361

Het geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocolade

ANP-529455940

Eindelijk weten we hoe het licht aanging in de ruimte

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

1653067405748

Liesbeths man was seksverslaafd: een taboeverhaal over bedrog, 100 hoeren, schaamte en veerkracht

103032021_m

Waarom regelmatig vliegen stiekem slecht voor je gezondheid is

Loading