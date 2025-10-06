Duitse bondskanselier dreigt boycot Songfestival

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil dat Duitsland het Eurovisie Songfestival boycot als Israël er niet aan mee mag doen. In een interview met tv-zender ARD zei Merz dat het "schandalig" is dat de deelname van Israël aan het songfestival ter discussie staat. "Israël hoort er gewoon bij", aldus Merz.

De European Broadcasting Union (EBU) wil dat alle deelnemende landen begin november stemmen over deelname van Israël volgend jaar. Het songfestival vindt dan plaats in Wenen. De afgelopen editie waren er felle protesten tegen de deelname van Israël aan het songfestival.

Of de uitspraak van Merz gevolgen heeft voor de Duitse deelneming is niet duidelijk. In principe is de omroep ARD verantwoordelijk voor de Duitse inzending van het songfestival.

In Europa wordt verschillend gedacht over Israëlische deelname. Denemarken zei vorige week nog tegen een songfestivalboycot te zijn. De Deense omroep DR stelt dat het "Europees cultureel evenement sinds 1956 landen door middel van muziek samenbrengt" en wil dat graag zo houden.

Nederland is juist voor een boycot van Israël. Omroep AVROTROS heeft besloten geen Nederlandse deelnemer te sturen als Israël toch mee mag doen in Wenen. De omroep gaf "het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza" als reden.