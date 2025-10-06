ECONOMIE
Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

gezondheid
door Pieter Immerzeel
maandag, 06 oktober 2025 om 5:18
shutterstock_2624912809
Iedereen lijkt wel te snotteren of ziek te zijn. Nu de dagen weer korter worden en het koude seizoen is aangebroken, krijgen virussen ruim baan. Luchtwegaandoeningen zoals verkoudheid, griep en corona zijn volop in omloop. Maar hoe kun je jezelf en anderen effectief beschermen?
Zodra mensen samenkomen in droge, afgesloten ruimtes, stijgt het risico om besmet te raken sterk. Het aantal acute luchtweginfecties is de afgelopen weken duidelijk toegenomen, blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut. Rhinovirussen (verkoudheid), coronavirussen en para-influenzavirussen zijn de meest voorkomende boosdoeners, vooral bij jonge kinderen. Ernstige gevallen zijn gelukkig zeldzaam, maar het aantal coronabesmettingen is de laatste weken wel gestegen.
De symptomen van luchtweginfecties lijken vaak op elkaar: keelpijn, hoesten, loopneus, hoofdpijn en soms spierpijn. Alleen aan de klachten kun je meestal niet zien met welk virus je te maken hebt. Koorts is bijvoorbeeld vaker een teken van corona dan van een gewone verkoudheid, terwijl een griepinfectie vaak plots begint. Wil je zekerheid, dan geeft vooral een PCR-test duidelijkheid, al bieden sneltesten ook een uitkomst bij een hoge viruslast.
Naast alert zijn op symptomen, is er gelukkig meer dat je kunt doen. Vaccinaties vormen een belangrijk schild tegen ernstige ziekte. In het najaar is het daarom essentieel om je vaccinatiestatus te checken en zo nodig een oppepprik te halen tegen griep en corona. Vooral wie ouder is dan 60 jaar of een onderliggende aandoening heeft, doet er verstandig aan om beide vaccins tegelijk te nemen. Ook tegen RSV, een virus dat vooral ouderen en jonge kinderen treft, bestaat inmiddels een doeltreffend vaccin. Hiermee kunnen kwetsbare groepen het herfst- en winterseizoen een stuk veiliger doorkomen.
InfectieMeldingen afgelopen 24 uurMeldingen afgelopen 7 dagen
Griep98805
Verkoudheid109706
Corona (SARS-CoV-2)120900
Goede hygiëne blijft daarnaast onmisbaar: was regelmatig je handen, ventileer ruimtes voldoende, en blijf thuis als je hoest of koorts hebt. Zo beperk je niet alleen je eigen risico, maar bescherm je ook mensen in je omgeving.
Hoewel het niet valt te voorspellen hoeveel mensen komende maanden besmet raken, is duidelijk dat voorbereiding loont. Met een tijdige vaccinatie en een beetje extra aandacht voor hygiëne kun je deze herfst en winter veel ellende voorkomen. Het is een kleine moeite, maar kan een groot verschil maken voor je eigen gezondheid en die van anderen.

