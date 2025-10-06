Waarom stress je hongerig maakt – maar niet gelukkiger





Iedereen kent het: een stressvolle dag en ineens is de behoefte aan chocola, chips of comfortfood enorm. Maar waarom zorgt stress ervoor dat je zoveel meer hunkert naar iets lekkers – terwijl het genieten ervan juist minder wordt? De wetenschap achter de vreetbui

De hersenen onder stress Als je stress ervaart, komt je brein in een soort 'alarm-stand'. Het deel van je hersenen dat verlangens aanstuurt, wordt extra actief. Uit onderzoek blijkt dat mensen die onder stress staan, drie keer zo veel moeite doen om bijvoorbeeld chocola te krijgen dan mensen zonder stress. Je wilt die ‘beloning’ heel graag.

Beloning zonder plezier Maar het bijzondere is: stress verhoogt je verlangen, niet je genot. De smell, smaak of het genieten van het lekkers maakt je niet méér gelukkig dan normaal. Stress lijkt een knop om te zetten: je zoekt beloning, comfort of ontspanning, maar je beleeft er minder plezier aan. Het is alsof je in een automatische beloningsmodus terechtkomt – op zoek naar verlichting, niet naar voldoening.

Waarom? Volgens wetenschappers heeft dit te maken met overleving. Stress wil het lichaam scherp maken, energie aanvullen en tijdelijke verlichting bieden. In onze moderne tijd vertaalt dit zich naar emotioneel eten, shoppen of drank: ‘reward-seeking’. Maar juist het stresshormoon kan het genot afvlakken, omdat je in feite op zoek bent naar rust – niet naar smaak.

Gevolg: meer hunkering, minder voldoening Dit verklaart waarom stress een risicofactor is voor verslaving, binge-eating en emotioneel eten. Je honger is niet echt lichamelijk, maar ontstaan uit een emotionele behoefte om je beter te voelen – een behoefte die zelden echt wordt vervuld.

Tips

Herken het verschil tussen hunkering en echte trek.

Neem pauze en rust: stress verminderen werkt vaak beter dan belonen.

Let op automatische gewoontes – wees bewust waar je comfort zoekt.

