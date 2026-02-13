Duitse bondskanselier roept VS op om band te herstellen

MÜNCHEN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz roept de Verenigde Staten op het geschonden vertrouwen tussen Europa en de VS te herstellen. Hij richtte zich vanaf de belangrijke veiligheidsconferentie in München rechtstreeks, in het Engels, tot de oude bondgenoot. "Laten we het trans-Atlantische vertrouwen repareren en nieuw leven inblazen."

Sommige Europeanen schrijven de VS af nu die onder president Donald Trump de confrontatie met Europa zoeken, zei Merz. Daarvoor heeft hij wel begrip, maar dat is "ondoordacht". Europa kan nog niet in zijn eentje de rauwe nieuwe wereld van rivaliserende grootmachten aan.

Er is inderdaad een kloof tussen Europa en de VS ontstaan, stelde Merz. Hij verwees naar de donderpreek van vicepresident JD Vance op hetzelfde podium een jaar geleden, die als een bom insloeg in Europa. Vance constateerde terecht dat Europa niet meegaat "in de cultuuroorlog van de Trump-beweging". Europa beteugelt het vrije woord als dat schade aanricht, gelooft niet in importheffingen en juist wel in klimaatbeleid, zei Merz.

'Nieuw transatlantisch partnerschap'

Maar de bondgenoten kunnen niet zonder elkaar, benadrukte Merz, ook de VS niet. "Zelfs de VS zullen niet machtig genoeg zijn om het in hun eentje te doen", zei hij nadrukkelijk "tegen mijn Amerikaanse vrienden". Als het recht van de sterkste heerst is dat "slecht nieuws voor de kleinen, maar uiteindelijk ook voor de groten". China kan zich binnenkort met de VS meten, waarschuwde de bondskanselier. Het trans-Atlantische bondgenootschap maakt niet alleen Europa, maar ook de VS sterker.

En dat lijken "de strategen in het Pentagon door te hebben", zei Merz verwijzend naar de verzoenender toon die de Amerikanen donderdag bij NAVO-overleg in Brussel aansloegen. Er moet nu volgens hem "een nieuw transatlantisch partnerschap" komen. "Wij Europeanen doen ons deel."

Niet machteloos

De internationale orde van afspraken en overleg wordt niet ontmanteld, die bestaat al niet meer, waarschuwde Merz. Maar Duitsland en Europa staan niet machteloos, benadrukte hij. Het meestbevolkte en rijkste EU-land moet in Europa het voortouw nemen. Want Duitse passiviteit is nog gevaarlijker dan Duitse macht, vinden volgens hem zelfs buurlanden met slechte herinneringen.

Duitsland zal echter niet zélf de grootmacht proberen uit te hangen. "Leiding geven in partnerverband ja, hegemoniale fantasie nee", verzekerde Merz.